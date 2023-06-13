Жители Верхней Пышмы пожаловались на некачественную обработку от клещей городского парка





приводят слова девушки в сообществе «Верхняя Пышма Среднеуральск 8 район». «Скажите пожалуйста, обработка "Манина парк" от клещей проводилась насколько качественно? Я уже второго клеща домой приношу. Сегодня в травмпункте удалили клеща с ноги. Мы верхнепышминцы идем в парк с уверенностью, что клещей нет, а они есть. Уважаемые сограждане будьте осторожны, принимайте меры безопасности и не думайте, что в парке клещей нет»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Жители Верхней Пышмы остались недовольны качеством антиклещевой обработки городского парка. По словам одной из горожанок, после прогулки по «Манину парку» ей в травмпункте с ноги удалили клеща.В начале мая в официальной группе парка сообщалось, что территорию парка обработали от клещей и очистили от сухих листьев.