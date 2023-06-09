Жители частного сектора в Серове пожаловались на пыль от «шлаковых» дорог

– утверждает житель Серова.

«Мы неоднократно жаловались на загрязнение улиц, на что нам отвечали "Как сыпали шлак, так и дальше будем". В итоге из экологически чистого района, частный сектор стал зоной экологического бедствия. За последние 30 лет в частном секторе Серова не было сделано ни одной новой асфальтовой дороги. А потом еще все удивляются, почему мы болеем»,