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Жители частного сектора в Серове пожаловались на пыль от «шлаковых» дорог
Общество
Скрин из видео: телегарм-канал «Это Серов, детка» (улица Землячки)
Жители частного сектора в Серове жалуются на пыль от дорог, которые, по их словам, ремонтируют шлаком мелкой фракции. Из-за этого на улицах становится трудно дышать.
Об этом сообщает телегарм-канал «Это Серов, детка» со ссылкой на местного жителя.
Об этом сообщает телегарм-канал «Это Серов, детка» со ссылкой на местного жителя.
«Мы неоднократно жаловались на загрязнение улиц, на что нам отвечали "Как сыпали шлак, так и дальше будем". В итоге из экологически чистого района, частный сектор стал зоной экологического бедствия. За последние 30 лет в частном секторе Серова не было сделано ни одной новой асфальтовой дороги. А потом еще все удивляются, почему мы болеем»,
– утверждает житель Серова.
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