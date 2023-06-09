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Экс-начальник уголовного розыска в Нижнем Тагиле мог ездить на изъятом автомобиле

13.33 Суббота, 17 июня 2023
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Бывший начальник уголовного розыска Нижнего Тагила мог ездить на изъятом автомобиле Hyundai Santa Fe на протяжении двух лет. Информация об этом появилась накануне в СМИ. Официального подтверждения или опровержения этим сведениям пока нет.

По данным телеграм-канал BAZA, автомобиль приобрели в Нижнем Новгороде несколько лет назад по поддельным документам, когда это вскрылось – иномарку начали искать и обнаружили в Нижнем Тагиле. Тогда, как утверждается, машину передали одному из сотрудников на хранение. Однако силовик якобы решил воспользоваться автомобилем и стал на нем ездить.

Вспомнили о нем, как пишет канал, лишь после того, как мужчина попытался продать запчасти с изъятого автомобиля. После того, как это вскрылось, полицейского якобы уволили, начав проверку по злоупотреблению полномочиями.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых не стал подтверждать или опровергать информацию, заявив, что данную информацию в полиции сейчас проверяют на предмет соответствия действительности.

«Дело в том, что должностное лицо, о котором идет речь, уволено из органов внутренних дел еще в феврале текущего года. Если информация подтвердится, последуют адекватные меры реагирования в соответствии с законодательством»,

– сказал Горелых.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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