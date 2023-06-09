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Автоинспекторы в Свердловской области в выходные будут ловить пьяных водителей
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Свердловской области автоинспекторы в выходные будут проводить рейды, направленные на пресечение грубых нарушений ПДД.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в УГИБДД по Свердловской области, автоинспекторы в том числе будут патрулировать сельские территории, СНТ и коттеджные поселки, где чаще всего задерживают пьяных водителей.
В ГИБДД добавили, что за прошлые трехдневные выходные автоинспекторы пресекли более 5000 нарушений ПДД, среди которых почти 200 фактов пьяного вождения и еще 150 – вождения без прав.
Очевидцев грубых нарушений ПДД просят сообщать об этом по телефону 02 или 112.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в УГИБДД по Свердловской области, автоинспекторы в том числе будут патрулировать сельские территории, СНТ и коттеджные поселки, где чаще всего задерживают пьяных водителей.
В ГИБДД добавили, что за прошлые трехдневные выходные автоинспекторы пресекли более 5000 нарушений ПДД, среди которых почти 200 фактов пьяного вождения и еще 150 – вождения без прав.
Очевидцев грубых нарушений ПДД просят сообщать об этом по телефону 02 или 112.
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