Два свердловских предприятия попали в список самых привлекательных для туризма

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Топ-20 мест для любителей индустриального туризма составила компания «МТС Travel». Среди фабрик, электростанций и прочих объектов в списке есть и два завода, расположенных на территории Свердловской области.Интересным для туристов составители списка сочли Новотрубный завод в Первоуральске. «Одно из ведущих предприятий России по производству стальных труб и баллонов. Заявка на посещение ПНТЗ принимается минимум за 5 дней до визита, для иностранных граждан — за 10 дней. На экскурсии показывают блок очистных сооружений, электросталеплавильный цех, центр по производству труб, трубопрокатный цех», — сообщается в сопроводительном тексте к данному пункту рейтинга.Вторым привлекательным для индустриального туризма объектом в Свердловской области назван завод-музей истории горнозаводской техники в Нижнем Тагиле. Любознательные гости уральского города могут увидеть на этом музее сохранившийся в первозданном виде старинный доменный цех и еще 500 различных экспонатов на территории завода. Некоторым из этих раритетов по 150 лет.Кроме двух свердловских заводов в списке самых привлекательных для индустриального туризма российских объектов есть атомная электростанция в Курчатове, карьер Янтарного комбината в Калининградской области, Тульский молочный комбинат.