Жительницу Тугулыма отправят в колонию за неуплату алиментов

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В народе сложилось стойкое мнение, что человек, уклоняющий от уплаты алиментов, — это непременно мужчина. Однако, случаются и исключения. Так, в Тугулыме женщина столь упрямо избегала выплат на содержание своей несовершеннолетней дочери, за что попала и в суд. А теперь попадёт и в колонию, если только не избежит этого через апелляцию.По крайней мере, Талицкий районный суд решил наказать злостную алиментщицу именно пребыванием в колонии общего режима сроком на 1 год. На такое суровое решение повлияла и довольно существенная сумма скопившегося долга (более 30 тысяч рублей), но главным образом — то обстоятельство, что ранее женщина уже получила условный срок по той же части 1 статьи 157 Уголовного кодекса РФ. А раз с прошлого судебного процесса деньги на содержание 12-летней дочери выплачивать охотнее не стала, то и наказание схлопотала вполне «безусловное».Прокуратура Свердловской области уточняет, что алиментщица была лишена родительских прав 10 лет назад, когда её ребёнку было всего 2 годика. Тогда на женщину и наложили обязанность обязанности уплачивать алименты в размере ½ всех видов заработка или иного дохода ежемесячно до достижения ребёнком совершеннолетия.