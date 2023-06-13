Возрастное ограничение 18+
Трое свердловских выпускников получили максимальные 200 баллов по двум ЕГЭ
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Трое выпускников из Екатеринбурга и Серова получили максимальные 200 баллов по итогам первых госэкзаменов. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона.
Так, ученица лицея №12 в Серове набрала на ЕГЭ 200 баллов по русскому языку и по химии. Она собирается поступать в Уральский государственный медицинский университет. Ученики екатеринбургских школ № 19 и № 27 набрали 200 баллов по русскому языку и литературе.
Кроме того, по данным на 15 июня, уже 95 выпускников в Свердловской области набрали 100 баллов за госэкзамен. Среди них – школьники из Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, Ревды, Асбеста, Новоуральска, Камышлова, Талицы, Сухого Лога и других муниципалитетов.
Так, ученица лицея №12 в Серове набрала на ЕГЭ 200 баллов по русскому языку и по химии. Она собирается поступать в Уральский государственный медицинский университет. Ученики екатеринбургских школ № 19 и № 27 набрали 200 баллов по русскому языку и литературе.
Кроме того, по данным на 15 июня, уже 95 выпускников в Свердловской области набрали 100 баллов за госэкзамен. Среди них – школьники из Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, Ревды, Асбеста, Новоуральска, Камышлова, Талицы, Сухого Лога и других муниципалитетов.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Министр образования и науки РФ прибыл в Екатеринбург
09 июня 2023
09 июня 2023
Каменск-Уральский продолжает зарастать коноплёй
08 июня 2023
08 июня 2023