Подопечный Фонда «Дети России» из Екатеринбурга Прохор Москвинов стал чемпионом мира по блицу



Фото: пресс-служба УГМК





– отметила директор Фонда Юлия Нутенко. «Этот проект был создан для поддержки талантливых игроков, для развития спорта высших достижений в нашем регионе. – Дети из разных городов занимаются удалённо. Перед важными состязаниями мы организуем учебно-тренировочные сборы. Каждый год воспитанники показывают отличные результаты на турнирах разного уровня. Поздравляем Сергея Журавлёва и Прохора с победой!»



Фото: пресс-служба УГМК

Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости

На днях в Батуми в Грузии завершилось детско-юношеское первенство мира по блицу. Прохор Москвинов из Екатеринбурга стал чемпионом среди мальчиков до 12 лет. Юный игрок занимается шахматами при поддержке Благотворительного фонда «Дети России» (основан УГМК). В 11 турах он набрал 9,5 очка, уверенно заняв первое место. В турнире принимал участие 71 юный шахматист.Для поддержки талантливых игроков Фонд реализует проект «Клуб юных чемпионов». По словам наставника Клуба Сергея Журавлёва, успехов такого уровня в новейшей истории уральских шахмат добивался лишь один спортсмен – Тимур Фахрутдинов, в прошлом стипендиат Фонда.Успехи Тимура для многих детей в Свердловской области стали стимулом к занятию шахматами. В 2014 году он завоевал титул чемпиона Европы среди юношей и был удостоен звания мастера ФИДЕ. В 2016 повторил успех и вновь поднялся на высшую ступень континентального первенства. Выдающиеся достижения, которых достиг Тимур Фахрутдинов, помогли заложить основу для создания «Клуба юных чемпионов».Прохор Москвинов – не единственный успешный воспитанник Клуба юных чемпионов. Так, этой весной другая подопечная Настя Грацкова на первенстве России взяла серебро в рапиде среди девочек 13 лет. Катя Власенкова завоевала 3 место среди девочек 13 лет в 1 лиге и получила право участия в высшей лиге в 2024 году. Прохор Москвинов на этом же турнире занял 2 место среди юношей до 13 лет и вошёл в состав юношеской сборной России по шахматам.