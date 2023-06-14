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Подопечный Фонда «Дети России» из Екатеринбурга Прохор Москвинов стал чемпионом мира по блицу

17.20 Четверг, 15 июня 2023
Общество
Фото: пресс-служба УГМК
На днях в Батуми в Грузии завершилось детско-юношеское первенство мира по блицу. Прохор Москвинов из Екатеринбурга стал чемпионом среди мальчиков до 12 лет. Юный игрок занимается шахматами при поддержке Благотворительного фонда «Дети России» (основан УГМК). В 11 турах он набрал 9,5 очка, уверенно заняв первое место. В турнире принимал участие 71 юный шахматист.


Фото: пресс-служба УГМК


Для поддержки талантливых игроков Фонд реализует проект «Клуб юных чемпионов». По словам наставника Клуба Сергея Журавлёва, успехов такого уровня в новейшей истории уральских шахмат добивался лишь один спортсмен – Тимур Фахрутдинов, в прошлом стипендиат Фонда.

Успехи Тимура для многих детей в Свердловской области стали стимулом к занятию шахматами. В 2014 году он завоевал титул чемпиона Европы среди юношей и был удостоен звания мастера ФИДЕ. В 2016 повторил успех и вновь поднялся на высшую ступень континентального первенства. Выдающиеся достижения, которых достиг Тимур Фахрутдинов, помогли заложить основу для создания «Клуба юных чемпионов».

«Этот проект был создан для поддержки талантливых игроков, для развития спорта высших достижений в нашем регионе. – Дети из разных городов занимаются удалённо. Перед важными состязаниями мы организуем учебно-тренировочные сборы. Каждый год воспитанники показывают отличные результаты на турнирах разного уровня. Поздравляем Сергея Журавлёва и Прохора с победой!»

– отметила директор Фонда Юлия Нутенко.



Фото: пресс-служба УГМК


Прохор Москвинов – не единственный успешный воспитанник Клуба юных чемпионов. Так, этой весной другая подопечная Настя Грацкова на первенстве России взяла серебро в рапиде среди девочек 13 лет. Катя Власенкова завоевала 3 место среди девочек 13 лет в 1 лиге и получила право участия в высшей лиге в 2024 году. Прохор Москвинов на этом же турнире занял 2 место среди юношей до 13 лет и вошёл в состав юношеской сборной России по шахматам.

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Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости


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17:20 Подопечный Фонда «Дети России» из Екатеринбурга Прохор Москвинов стал чемпионом мира по блицу
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