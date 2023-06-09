В Екатеринбурге предлагают установить знаки, запрещающие езду на самокатах

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Администрация Екатеринбурга попросила автоинспекторов составить список мест, где происходит больше всего аварий с участием самокатчиков. В этих местах хотят разместят знаки, запрещающие движение на самокатах.Как сообщает Е1.RU, в мэрии заявили, что после получения данной информации будет решаться вопрос о необходимости установки дорожных знаков 3.35 «Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено».В ГИБДД по Свердловской области поддержали такие меры. Там заявили, что начальник управления Алексей Спиридонов еще в начале мая предлагал провести работу в муниципалитетах для улучшения ситуацию с безопасностью. В числе предложений было применение дорожной разметки для разделения пешеходных потоков и СИМ, дорожных знаков 3.35 и организации парковок для СИМ.