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В Горном Щите на месяц перекроют улицу Ленина
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В селе Горный Щит закроют движение транспорта по улице Ленина – от Розы Люксембург до Красноармейской. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.
Перекрытие связано с ремонтом водопропускной трубы. Ограничения будут действовать с 27 июня по 27 июля.
Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также заранее планировать свой маршрут.
Перекрытие связано с ремонтом водопропускной трубы. Ограничения будут действовать с 27 июня по 27 июля.
Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также заранее планировать свой маршрут.
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В Екатеринбурге перекроют улицу Народной Воли
09 июня 2023
09 июня 2023