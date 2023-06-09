В Горном Щите на месяц перекроют улицу Ленина

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В селе Горный Щит закроют движение транспорта по улице Ленина – от Розы Люксембург до Красноармейской. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.Перекрытие связано с ремонтом водопропускной трубы. Ограничения будут действовать с 27 июня по 27 июля.Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также заранее планировать свой маршрут.