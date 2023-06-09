Из Екатеринбурга до парка «Оленьи ручьи» снова будет курсировать «Орлан»

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Из Екатеринбурга до парка «Оленьи ручьи» с 17 июня снова будет курсировать рельсовый автобус «Орлан». Об этом сообщили в пресс-службе СвЖД.Поезд №7011/7012 «Екатеринбург – Михайловский завод» будет курсировать по выходным и праздникам с 17 июня по 26 ноября. Отправление из Екатеринбурга – в 08.13, прибытие на о.п. Бажуково (вход в парк) – в 10:50. Отправление из Бажуково – в 17:26, прибытие в уральскую столицу – в 20:11.В пресс-службе СвЖД добавили, что из-за действующего особого противопожарного режимы самостоятельные туристы могут посещать парк «Оленьи ручьи» только с сопровождающим от парка. Услуга бесплатная.