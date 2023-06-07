Первый велотрансфер запустят из Екатеринбурга до тропы «Сысертская сотня»





– заявил глава Сысертского городского округа Дмитрий Нисковских. «Развитие инфраструктуры для велотуристов – одно из важных направлений в туристической сфере. С помощью трансфера появится возможность привлекать больше велосипедистов на маршрут „Сысертской сотни“, а также увеличит количество участников-велосипедистов в других массовых мероприятиях, в том числе и веломарафонах, которые проводятся на тропе»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Из Екатеринбурга до велопешеходной тропы «Сысертская сотня» 1 июля запустят первый велотрансфер. Предполагается, что сервис облегчит велотуристам логистику и доступность маршрута, созданного в рамках туристско-рекреационного кластера «Большая Сысерть».В департаменте информационной политики Свердловской области рассказали, что велотакси сервиса UralSkiBike представляет собой оборудованный микроавтобус с прицепом, который может перевозить до 12 велосипедов. Велотакси будет ездить от Екатеринбургского цирка до туристической тропы, а потом будет забирать туристов в заранее оговоренных населенных пунктах и доставлять их обратно в город.«Сысертская сотня» – это самая большая туристическая тропа в Свердловской области и единственный кольцевой велопешеходный маршрут. Ее протяженность составляет 100 километров. Тропа проходит через основные достопримечательности и природные объекты в Сысертском городском округе, в том числе через природный парк «Бажовские места», креативный кластер «На заводе», крестьянские и фермерские хозяйства, вершины гор и местные озера.