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«Уралэлектромедь» модернизировала систему контроля пульпы на производстве медных порошков
Общество
Фото: пресс-служба УГМК
В цехе медных порошков «Уралэлектромеди» установили современную систему контроля за уровнем пульпы в приёмных баках. Это повысило эффективность производства и улучшило условия труда электролизников водных растворов.
Медные электролитические порошки на предприятии производятся методом электролиза. Эта технология является уникальной и требует пристального внимания персонала на стадии приёмки пульпы медного порошка из электролизных ванн в баки-репульпаторы. Раньше, при заполнении баков, система контроля предупреждала электролизников световым сигналом красного цвета. Требовалось незамедлительно останавливать технологический процесс, что критично сказывалось на работе оборудования и приводило к его простоям.
Современная система состоит из специальных датчиков давления, которые герметично расположены в пяти баках-репульпаторах, сигнальных кабелей общей длиной 70 метров и экранов, где в процентах отображается уровень заполняемости приёмных баков.
Экраны расположены на трёх участках цеха: в операторской, на участке центрифуг и в зале электролиза.
Модернизацией системы контроля занимались работники управления электронных систем и цеха медных порошков.
Медные электролитические порошки на предприятии производятся методом электролиза. Эта технология является уникальной и требует пристального внимания персонала на стадии приёмки пульпы медного порошка из электролизных ванн в баки-репульпаторы. Раньше, при заполнении баков, система контроля предупреждала электролизников световым сигналом красного цвета. Требовалось незамедлительно останавливать технологический процесс, что критично сказывалось на работе оборудования и приводило к его простоям.
«После модернизации системы нам удалось избежать остановов на производстве и теперь мы можем проводить мониторинг и управлять заполнением пульпой баков-репульпаторов не останавливая работу оборудования»,
– подчеркнул начальник цеха медных порошков Антон Давлетшин.
Современная система состоит из специальных датчиков давления, которые герметично расположены в пяти баках-репульпаторах, сигнальных кабелей общей длиной 70 метров и экранов, где в процентах отображается уровень заполняемости приёмных баков.
Экраны расположены на трёх участках цеха: в операторской, на участке центрифуг и в зале электролиза.
«Очень удобно работать, когда ты видишь уровень заполняемости пульпой приёмных баках на цифровом табло. Теперь я могу корректировать подачу пульпы из электролизных ванн непосредственно с рабочего места, не трачу время на лишние перемещения, несвоевременный останов насосного оборудования, чтобы избежать перелива»,
– пояснил электролизник водного раствора Алексей Тимшин.
Модернизацией системы контроля занимались работники управления электронных систем и цеха медных порошков.
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