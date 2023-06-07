«Уралэлектромедь» модернизировала систему контроля пульпы на производстве медных порошков





– подчеркнул начальник цеха медных порошков Антон Давлетшин. «После модернизации системы нам удалось избежать остановов на производстве и теперь мы можем проводить мониторинг и управлять заполнением пульпой баков-репульпаторов не останавливая работу оборудования»,





– пояснил электролизник водного раствора Алексей Тимшин. «Очень удобно работать, когда ты видишь уровень заполняемости пульпой приёмных баках на цифровом табло. Теперь я могу корректировать подачу пульпы из электролизных ванн непосредственно с рабочего места, не трачу время на лишние перемещения, несвоевременный останов насосного оборудования, чтобы избежать перелива»,

Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости

В цехе медных порошков «Уралэлектромеди» установили современную систему контроля за уровнем пульпы в приёмных баках. Это повысило эффективность производства и улучшило условия труда электролизников водных растворов.Медные электролитические порошки на предприятии производятся методом электролиза. Эта технология является уникальной и требует пристального внимания персонала на стадии приёмки пульпы медного порошка из электролизных ванн в баки-репульпаторы. Раньше, при заполнении баков, система контроля предупреждала электролизников световым сигналом красного цвета. Требовалось незамедлительно останавливать технологический процесс, что критично сказывалось на работе оборудования и приводило к его простоям.Современная система состоит из специальных датчиков давления, которые герметично расположены в пяти баках-репульпаторах, сигнальных кабелей общей длиной 70 метров и экранов, где в процентах отображается уровень заполняемости приёмных баков.Экраны расположены на трёх участках цеха: в операторской, на участке центрифуг и в зале электролиза.Модернизацией системы контроля занимались работники управления электронных систем и цеха медных порошков.