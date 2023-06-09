Антитеррористические учения проходят в Екатеринбурге





– сообщили в пресс-службе УФСБ по Свердловской области. «Убедительная просьба к жителям и гостям столицы Урала соблюдать спокойствие и выполнять установки, полученные от сотрудников правоохранительных органов в районе проведения учения. В случае необходимости – оказывать содействие представителям силовых структур»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге сегодня и завтра проходят антитеррористические учения на территориях Дворца водных видов спорта и Общественного центра Международного фестиваля университетского спорта. Об этом сообщили в телеграм-канале Антитеррористической комиссии Свердловской области со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ.В антитеррористических учениях участвуют сотрудники правоохранительных органов, работники экстренных служб, представители органов исполнительной власти и администрации спортивных объектов.Тренировки продлятся до вечера 15 июня. Во время учений будут отработаны меры ситуационного реагирования на угрозы террористического характера.