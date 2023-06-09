Возрастное ограничение 18+
Антитеррористические учения проходят в Екатеринбурге
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге сегодня и завтра проходят антитеррористические учения на территориях Дворца водных видов спорта и Общественного центра Международного фестиваля университетского спорта. Об этом сообщили в телеграм-канале Антитеррористической комиссии Свердловской области со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ.
В антитеррористических учениях участвуют сотрудники правоохранительных органов, работники экстренных служб, представители органов исполнительной власти и администрации спортивных объектов.
Тренировки продлятся до вечера 15 июня. Во время учений будут отработаны меры ситуационного реагирования на угрозы террористического характера.
В антитеррористических учениях участвуют сотрудники правоохранительных органов, работники экстренных служб, представители органов исполнительной власти и администрации спортивных объектов.
Тренировки продлятся до вечера 15 июня. Во время учений будут отработаны меры ситуационного реагирования на угрозы террористического характера.
«Убедительная просьба к жителям и гостям столицы Урала соблюдать спокойствие и выполнять установки, полученные от сотрудников правоохранительных органов в районе проведения учения. В случае необходимости – оказывать содействие представителям силовых структур»,
– сообщили в пресс-службе УФСБ по Свердловской области.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Министр образования и науки РФ прибыл в Екатеринбург
09 июня 2023
09 июня 2023