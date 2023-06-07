Главы административных районов Екатеринбурга должны отчитаться по вырубкам

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге чиновникам, возглавляющим административные районы города, поручили опубликовать информацию о том, сколько деревьев было срублено в этом году на доверенных им территориях. Об этом сообщила председатель Комитета благоустройства города екатеринбургской мэрии Тамара Благодаткова.Главы районных администрации должны отчитаться не только по срубленным в 2023 году на улицах Екатеринбурга деревьям, но и обнародовать данные по обрезке ветвей и по высадке новых деревьев. И не только по уже выполненным работам, но и по тем, которые планируется провести до конца текущего года. Отчёт должен быть опубликован не позднее 1 июля на сайтах районных администраций.Информацией о данном районным главам поручении Тамара Благодаткова поделилась в ответе на обращение общественной организации содействия и развития экологических проектов «Мирные Жители». Кроме того, председатель Комитета благоустройства в своём официальном письме сообщила, что грядущей осенью планируется высадить 192 дерева и 1457 кустарников за счёт средств местного бюджета.