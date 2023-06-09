Традиционный слёт юных туристов начался в Нижнем Тагиле

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Сегодня, 13 июня, на территории Нижнего Тагила начался слёт юных туристов. Для старинного уральского города он стал событием традиционным.Самый первый нижнетагильский слёт юных туристов прошёл в 1949 году. С тех пор любители походить на свежем воздухе в местах, далёких от городской суется, стараются проводить его ежегодно. К каждому из слётов готовится обширная программа, в которую входят конкурсы и состязания, викторины и демонстрация творческих талантов. Среди обязательных пунктов этой программы — спортивное скалолазание и ориентирование, слалом на байдарках, фотоконкурс. Всё это, разумеется, проводится под открытым небом, в самых живописных уголках нижнетагильской природы. Для 72 слёта было выбрано подножье Лисьей горы.Нынешний слёт продлится 3 дня. Уже 15 июня его участники со всего Урала начнут разъезжаться по домам (надо полагать, не безсожаления).