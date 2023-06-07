Возрастное ограничение 18+
Площадь Кирова в Екатеринбурге закроют для автомобилистов ради юбилейного выпуска суворовцев
Общество
Фото: Алина Шешеня / екатеринбург.рф
В столице Урала 25 июня состоится торжественная церемония, посвященная 75-му выпуску воспитанников Екатеринбургского суворовского военного училища. В связи с этим движение транспорта по площади Кирова будет закрыто.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, движение по площади Кирова – от улицы Мира до дома №103 на проспекте Ленина – будет закрыто 25 июня с 09.30 до 12.30.
Водителям предлагается объезжать участок по улицам Мира, Первомайской, Малышева и Гагарина.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, движение по площади Кирова – от улицы Мира до дома №103 на проспекте Ленина – будет закрыто 25 июня с 09.30 до 12.30.
Водителям предлагается объезжать участок по улицам Мира, Первомайской, Малышева и Гагарина.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».