Площадь Кирова в Екатеринбурге закроют для автомобилистов ради юбилейного выпуска суворовцев

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В столице Урала 25 июня состоится торжественная церемония, посвященная 75-му выпуску воспитанников Екатеринбургского суворовского военного училища. В связи с этим движение транспорта по площади Кирова будет закрыто.Как сообщили в пресс-службе мэрии, движение по площади Кирова – от улицы Мира до дома №103 на проспекте Ленина – будет закрыто 25 июня с 09.30 до 12.30.Водителям предлагается объезжать участок по улицам Мира, Первомайской, Малышева и Гагарина.