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В Свердловской области от клещей пострадали более 15 тысяч человек
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области с начала сезона от клещей пострадал 15 671 человек, в том числе 2 983 ребенка. Это в 1,7 раза ниже аналогичного периода прошлого года и среднего многолетнего уровня.
Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, больше всего пострадавших зафиксировано в Байкаловском, Слободо-Туринском и Таборинском муниципальных районах, Пышминском, Талицком, Новолялинском, Волчанском, Тугулымском и Тавдинском городских округах, Ирбитском МО, Алапаевском районе, Рефтинском, Карпинске, Дегтярске и Алапаевске.
На Екатеринбург приходится 4 993 пострадавших от укусов клещей. Среди них – 498 детей.
С предварительным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит» госпитализировано 59 свердловчан, с диагнозом «клещевой иксодовый боррелиоз» – 176 человек.
Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, больше всего пострадавших зафиксировано в Байкаловском, Слободо-Туринском и Таборинском муниципальных районах, Пышминском, Талицком, Новолялинском, Волчанском, Тугулымском и Тавдинском городских округах, Ирбитском МО, Алапаевском районе, Рефтинском, Карпинске, Дегтярске и Алапаевске.
На Екатеринбург приходится 4 993 пострадавших от укусов клещей. Среди них – 498 детей.
С предварительным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит» госпитализировано 59 свердловчан, с диагнозом «клещевой иксодовый боррелиоз» – 176 человек.
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