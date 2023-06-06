В Свердловской области от клещей пострадали более 15 тысяч человек

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области с начала сезона от клещей пострадал 15 671 человек, в том числе 2 983 ребенка. Это в 1,7 раза ниже аналогичного периода прошлого года и среднего многолетнего уровня.Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, больше всего пострадавших зафиксировано в Байкаловском, Слободо-Туринском и Таборинском муниципальных районах, Пышминском, Талицком, Новолялинском, Волчанском, Тугулымском и Тавдинском городских округах, Ирбитском МО, Алапаевском районе, Рефтинском, Карпинске, Дегтярске и Алапаевске.На Екатеринбург приходится 4 993 пострадавших от укусов клещей. Среди них – 498 детей.С предварительным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит» госпитализировано 59 свердловчан, с диагнозом «клещевой иксодовый боррелиоз» – 176 человек.