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Неизвестные в Академическом районе Екатеринбурга перекрыли дорогу бетонными блоками
Общество
Фото: очевидец / E1.RU
Сегодня утром жители Академического района Екатеринбурга пожаловались на неожиданное перекрытие улицы Соболева – от Тенистой в сторону Онкоцентра. Неизвестные установили в этом месте бетонные блоки.
С 1 по 30 июня на улице Вильгельма де Геннина введены ограничения из-за строительства трамвайной ветки. Это вызвало серьезные пробки. Водители сегодня утром решили поехать альтернативным путем – по улице Соболева, но наткнулись на бетонные блоки, сообщает Е1.RU.
В мэрии Екатеринбурга заявили, что администрация не устанавливала блоки, и назвали происходящее самоуправством.
Кто решил проявить инициативу, неизвестно. Сейчас бетонные блоки уже убраны силами районных ДЭУ.
Главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Свердловской области Алексей Спиридонов поручил врио начальника отдела ГИБДД по Екатеринбургу Сергею Козлову выехать на место для выяснения обстоятельств ограничения движения. По факту незаконной установки блоков органы внутренних дел проводят проверку.
С 1 по 30 июня на улице Вильгельма де Геннина введены ограничения из-за строительства трамвайной ветки. Это вызвало серьезные пробки. Водители сегодня утром решили поехать альтернативным путем – по улице Соболева, но наткнулись на бетонные блоки, сообщает Е1.RU.
В мэрии Екатеринбурга заявили, что администрация не устанавливала блоки, и назвали происходящее самоуправством.
Кто решил проявить инициативу, неизвестно. Сейчас бетонные блоки уже убраны силами районных ДЭУ.
Главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Свердловской области Алексей Спиридонов поручил врио начальника отдела ГИБДД по Екатеринбургу Сергею Козлову выехать на место для выяснения обстоятельств ограничения движения. По факту незаконной установки блоков органы внутренних дел проводят проверку.
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