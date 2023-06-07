Возрастное ограничение 18+

Неизвестные в Академическом районе Екатеринбурга перекрыли дорогу бетонными блоками

15.25 Вторник, 13 июня 2023
Общество
Фото: очевидец / E1.RU
Сегодня утром жители Академического района Екатеринбурга пожаловались на неожиданное перекрытие улицы Соболева – от Тенистой в сторону Онкоцентра. Неизвестные установили в этом месте бетонные блоки.

С 1 по 30 июня на улице Вильгельма де Геннина введены ограничения из-за строительства трамвайной ветки. Это вызвало серьезные пробки. Водители сегодня утром решили поехать альтернативным путем – по улице Соболева, но наткнулись на бетонные блоки, сообщает Е1.RU.

В мэрии Екатеринбурга заявили, что администрация не устанавливала блоки, и назвали происходящее самоуправством.

Кто решил проявить инициативу, неизвестно. Сейчас бетонные блоки уже убраны силами районных ДЭУ.

Главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Свердловской области Алексей Спиридонов поручил врио начальника отдела ГИБДД по Екатеринбургу Сергею Козлову выехать на место для выяснения обстоятельств ограничения движения. По факту незаконной установки блоков органы внутренних дел проводят проверку.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


Похожие материалы
Новые ограничения введут для автомобилистов на развязке у «Калины» в Екатеринбурге
07 июня 2023
В Екатеринбурге 14-летний юноша на велосипеде попал под машину
11 июня 2023
В Екатеринбурге перекроют улицу Серафимы Дерябиной, ее дублер и улицу Зоологическую
07 июня 2023
В Екатеринбурге оштрафовали водителя автобуса, играющего в телефоне во время движения
09 июня 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

За 10 лет число преступлений против половой неприкосновенности детей в России выросло почти в два раза

Сексуализированное насилие над детьми в России: законодательство и статистика
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
17:59 В Свердловской области от клещей пострадали более 15 тысяч человек
17:20 Площадь Кирова в Екатеринбурге закроют для автомобилистов ради юбилейного выпуска суворовцев
16:52 В ДТП около Полевского пострадали два человека
16:26 ФСБ завела уголовное дело на носителя гостайны из Свердловской области за попытку выехать из страны
15:51 Глава СКР заинтересовался ситуацией с убийством двух мужчин на Юго-Западе Екатеринбурга
15:25 Неизвестные в Академическом районе Екатеринбурга перекрыли дорогу бетонными блоками
14:59 Сотрудника тагильской колонии задержали в Перми с 7 кг наркотиков
14:17 Победительницу конкурса «Уральская краса – длинная коса» выбрали в Екатеринбурге
13:57 Прошло очередное заседание в рамках большого коррупционного дела «главного десантника Екатеринбурга»
13:23 В Свердловской области 50 выпускников получили 100 баллов за первые ЕГЭ
12:59 Гордума начала рассматривать отчет деятельности мэра Екатеринбурга
12:24 Машину с мертвым водителем обнаружили в Ачитском районе
11:57 В Кировграде пьяный мужчина ворвался в дом соседей и ударил их ножом
11:23 В Полевском вынесли приговор мужчине, зарезавшего знакомого из-за ссоры
10:59 Свердловская область заняла 21 место в рейтинге регионов по доступности приобретения жилья
10:22 Непродолжительное потепление ожидается в Свердловской области
09:58 Свердловская область вошла в список самых пожароопасных регионов России
09:21 За сутки площадь лесных пожаров в Свердловской области сократилась в семь раз
20:56 В Каменске-Уральском за помощь «избитому» мужчине незнакомец забрал у него банковскую карту
20:25 Оборвавшийся в свердловском посёлке провод едва не оборвал жизнь электрика
19:18 Пугливая кошка усложнила «простой» случай для екатеринбургского «ЗооСпаса»
19:18 Назначен главный по тушению лесных пожаров в Свердловской области
18:30 Ревдинец катался на своей машине в наркотическом опьянении
17:57 Из окна многоэтажки в Екатеринбурге выпала женщина
17:09 Питьевой водоём Нижнего Тагила вновь оказался засорён пенопластом
16:46 На рок-фестивале в Екатеринбурге более 1000 человек проверили здоровье своего сердца
Все новости Свердловской области
13:15 Евро впервые с 28 апреля стал дороже 90 рублей
12:24 В Госдуме попросили правительство охранять школы в маленьких городках
10:58 Обвиняемую в применении насилия к полицейскому многодетную мать из Курской области приговорили к штрафу
10:21 Средство против опьянения создали российские учёные
09:34 После столкновения двух танкеров на Лене ввели режим ЧС
09:11 Сделка по продаже российских активов Тойоты не подразумевает обратного выкупа
08:30 Цены на жильё выросли в 75 регионах России
18:11 Жительница Москвы обнаружила в ванной змею
17:52 Губернатор Гладков: в Белгороде беспилотник упал на офисное здание и загорелся
17:44 Во Владимире на два месяца арестовали чиновницу за попытку поджога военкомата
16:20 СК: шесть тонн метилового спирта со склада самарского МВД похитили отец и сын
16:05 В Воронеже после падения беспилотника на жилой дом введут режим ЧС
15:34 ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых
15:13 СК возбудил уголовное дело о теракте после попадания БПЛА в жилой дом в Воронеже
14:33 Власти: в Мурманской области перевернулся рейсовый автобус с 25 пассажирами
14:20 В Самаре из-за сбоя в оборудовании экстренно сел пассажирский самолет
14:00 На «американских горках» в Новосибирске пострадали дети, возбуждено уголовное дело
13:33 Власти Воронежа будут решать вопрос с расселением дома, в который попал беспилотник
13:03 Губернатор заявил, что в результате падения БПЛА в Воронеже троих человек посекло осколками
12:41 Губернатор Гусев: на улице Белинского в Воронеже упал БПЛА, ранены двое
11:05 В Хургаде закрыли пляжи после смертельного нападения акулы на россиянина
10:31 Роскомнадзор с февраля прошлого года заблокировал более 200 тысяч ресурсов с «фейками»
18:08 В ГД предложили включить Домострой в систему образования
16:54 Спирт для смертельного сидра был похищен со склада самарского МВД
16:34 Владивосток накрыло мощным ливнем, машины уходят под воду
15:23 Рязанские чиновники запретили уличным музыкантам исполнять песни иноагентов
Все новости России и мира
17:59 В Свердловской области от клещей пострадали более 15 тысяч человек
17:20 Площадь Кирова в Екатеринбурге закроют для автомобилистов ради юбилейного выпуска суворовцев
16:52 В ДТП около Полевского пострадали два человека
16:26 ФСБ завела уголовное дело на носителя гостайны из Свердловской области за попытку выехать из страны
15:51 Глава СКР заинтересовался ситуацией с убийством двух мужчин на Юго-Западе Екатеринбурга
15:25 Неизвестные в Академическом районе Екатеринбурга перекрыли дорогу бетонными блоками
14:59 Сотрудника тагильской колонии задержали в Перми с 7 кг наркотиков
14:17 Победительницу конкурса «Уральская краса – длинная коса» выбрали в Екатеринбурге
13:57 Прошло очередное заседание в рамках большого коррупционного дела «главного десантника Екатеринбурга»
13:34 В Прикамье в 15 раз сократились сроки регистрации недвижимости
13:31 Разработка ученых Пермского Политеха повысит эффективность мониторинга атмосферного воздуха
13:23 В Свердловской области 50 выпускников получили 100 баллов за первые ЕГЭ
12:59 Гордума начала рассматривать отчет деятельности мэра Екатеринбурга
12:24 Машину с мертвым водителем обнаружили в Ачитском районе
11:57 В Кировграде пьяный мужчина ворвался в дом соседей и ударил их ножом
11:23 В Полевском вынесли приговор мужчине, зарезавшего знакомого из-за ссоры
10:59 Свердловская область заняла 21 место в рейтинге регионов по доступности приобретения жилья
10:22 Непродолжительное потепление ожидается в Свердловской области
09:58 Свердловская область вошла в список самых пожароопасных регионов России
09:50 Сельские кладбища в Прикамье благоустроены под контролем судебных приставов
09:21 За сутки площадь лесных пожаров в Свердловской области сократилась в семь раз
20:56 В Каменске-Уральском за помощь «избитому» мужчине незнакомец забрал у него банковскую карту
20:25 Оборвавшийся в свердловском посёлке провод едва не оборвал жизнь электрика
19:18 Пугливая кошка усложнила «простой» случай для екатеринбургского «ЗооСпаса»
19:18 Назначен главный по тушению лесных пожаров в Свердловской области
18:30 Ревдинец катался на своей машине в наркотическом опьянении
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK