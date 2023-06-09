В Свердловской области 50 выпускников получили 100 баллов за первые ЕГЭ

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Стали известны результаты ЕГЭ по литературе, географии и химии, прошедшего 26 мая. В Свердловской области высшую оценку в 100 баллов получили 50 выпускников.Начальник отдела итоговой аттестации и оценки качества образования свердловского Минобразования Татьяна Умнова рассказала, что больше всего стобалльников в Екатеринбурге – 30 человек. Также среди тех, кто набрал 100 баллов, выпускники из Верхней Пышмы, Артемовского, Невьянска, Арамиля, Карпинска, Серова, Краснотурьинска, Асбеста, Качканара, Нижнего Тагила, Североуральска, Заречного и других муниципалитетов.Работы более чем 700 выпускников оценили на 80 баллов и выше.В департаменте информполитики региона добавили, что в личном кабинете выпускника 14 и 15 июня можно подать апелляцию о несогласии с выставленными баллами.