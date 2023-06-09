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Непродолжительное потепление ожидается в Свердловской области
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области в середине рабочей недели потеплеет до +25°С, а в выходные снова станет прохладнее. Об этом сообщила главный синоптик региона Галина Шепоренко.
По данным синоптика, в середине недели ночью ожидается 5…10°С, днем 20…25°С. В выходные, 17-18 июня, температура опустится на 3-4°С.
Осадков на неделе мало, небольшой дождь возможен в северных районах области.
По данным синоптика, в середине недели ночью ожидается 5…10°С, днем 20…25°С. В выходные, 17-18 июня, температура опустится на 3-4°С.
Осадков на неделе мало, небольшой дождь возможен в северных районах области.
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