Непродолжительное потепление ожидается в Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области в середине рабочей недели потеплеет до +25°С, а в выходные снова станет прохладнее. Об этом сообщила главный синоптик региона Галина Шепоренко.По данным синоптика, в середине недели ночью ожидается 5…10°С, днем 20…25°С. В выходные, 17-18 июня, температура опустится на 3-4°С.Осадков на неделе мало, небольшой дождь возможен в северных районах области.