Пугливая кошка усложнила «простой» случай для екатеринбургского «ЗооСпаса»

«Первым делом я занавесил нашим тентом пространство рядом с деревом (здесь очень кстати оказался заборчик, отделяющий проезжую часть). После этого стали думать, как захватить кошку. Полностью хороших вариантов у нас не было, и на свой страх и риск решено было, что хозяйка будет разговаривать с кошкой, а я попытаюсь неслышно пробраться к ней с другой стороны. И это нам удалось! Кошку получилось мгновенным движением схватить за шкирку и посадить в мешок», — заканчивает хэппи-эндом свой рассказ главный екатеринбургский «ЗооСпас».

Антон Каптелов © Вечерние ведомости