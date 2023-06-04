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Пугливая кошка усложнила «простой» случай для екатеринбургского «ЗооСпаса»

19.18 Понедельник, 12 июня 2023
Общество
Фото: ЗооСпас в Екатеринбурге / vk.com/zoo_spas_ekb
Основатель и руководитель службы по спасению животных в Екатеринбурге (а на деле — и далеко за его пределами) Евгений Зенков поделился свежей историей с участием кошки. Домашний, но излишне пугливый питомец умудрился простейший случай превратить в погоню с приключениями и смертельными для себя опасностями.

История эта произошла буквально вчера, вечером 11 июня. В Октябрьском районе Екатеринбурга кошка с третьего этажа жилого дома «вышагнула» на козырёк магазина. «Обычно такие случаи просты, особенно если кто-нибудь из жильцов на 2 этаже разрешит выйти на козырек через своё окно», — поясняет Евгений Зенков. Он даже удивился тому, что понадобилась его помощь — как правило, хозяева кошек забирают загулявших питомцев с магазинных козырьков сами. Но тут козырёк оказался покатистым, что удержало владелицу кисы от прогулок по нему.

Но покатость козырька оказалась не главной проблемой. Стоило специалисту по вызволению животных из критических ситуаций ступить на козырёк и начать приближаться к кошке, как трусиха сиганула вниз. Она напугалась так, что бросилась не к хозяйке, которая уже ждала её внизу, а в кусты, где и затаилась.

Казалось бы, тоже не велика беда — подойди, да подмани гулёну. Но, учитывая близость кустов от оживлённой дороги и дикий нрав кошки, было понятно — такая тактика может закончиться трагедией. Пришлось выдумывать другую, более затейливую.

«Первым делом я занавесил нашим тентом пространство рядом с деревом (здесь очень кстати оказался заборчик, отделяющий проезжую часть). После этого стали думать, как захватить кошку. Полностью хороших вариантов у нас не было, и на свой страх и риск решено было, что хозяйка будет разговаривать с кошкой, а я попытаюсь неслышно пробраться к ней с другой стороны. И это нам удалось! Кошку получилось мгновенным движением схватить за шкирку и посадить в мешок», — заканчивает хэппи-эндом свой рассказ главный екатеринбургский «ЗооСпас».


В «ЗооСпас» можно обращаться, если питомец пошёл погулять, да и застрял где-нибудь. Или залез на дерево и не может спуститься. Или провалился в яму и не способен самостоятельно выбраться. Ну, и в прочих подобных случаях. Вызовы принимают по номеру телефона 8-902-875-0177. Несмотря на название — «ЗооСпас в Екатеринбурге» — рейды на спасение животных совершаются по всем городам Свердловской области, а иногда и за её пределами.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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17:22 Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ненадлежащего содержания памятника в Сухом Логу
16:43 Свердловская транспортная прокуратура начала проверку по факту сообщений о давке в «Орлане»
15:58 Прокуратура Полевского начала проверку после обращения детей за медпомощью из оздоровительного лагеря
15:16 В Екатеринбурге подростки обокрали две стоматологии на Татищева
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