На рок-фестивале в Екатеринбурге более 1000 человек проверили здоровье своего сердца





– рассказал директор фестиваля «Кардиограмма» Евгений Анциферов. «Рок-фестиваль „Кардиограмма“ в Екатеринбурге станет пилотной площадкой в серии подобных музыкальных фестивалей по всей стране. Организаторы вместе с Центром общественного здоровья и медицинской профилактики намерены были изначально задать высокую планку, показав пример, когда крупное развлекательное мероприятие одновременно может быть профилактическим и при этом увлекательным. Анализируя прошедшие два дня, могу сказать, что нам это удалось»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На рок-фестивале «Кардиограмма» в Екатеринбурге медики и волонтеры измерили артериальное давление и провели обследование сердца более чем тысяче свердловчан.Рок-фестиваль «Кардиограмма» проходил 10 и 11 июня на «Екатеринбург Арене». На площади возле малой сцены работал кардиомобиль Первоуральской городской больницы. Там можно было сделать ЭКГ и получить расшифровку с комментариями кардиолога. Этой возможностью воспользовались около 200 участников фестиваля.Самое массовое из медицинских обследований – измерение артериального давления, которое проводили волонтеры Свердловского областного медицинского колледжа. Артериальное давление измерили более чем 800 любителям рок-музыки. У пяти мужчин выявлено верхнее артериальное давление выше 170 мм. рт. ст. Медики рекомендовали им обратиться в медицинское учреждение для более детальной диагностики как можно быстрее.