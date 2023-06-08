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В Свердловской области ожидаются небольшие дожди и заморозки
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Свердловской области сохраняется умеренно теплая погода до +25°C. Однако, по прогнозам синоптиков Уральского гидрометцентра, ночи обещают быть холодными, местами ожидаются заморозки до -2°C. Также прогнозируются небольшие дожди.
В понедельник, 12 июня, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +1…+6°C, местами заморозки до -2°C. Днем +12…+17°C. Ветер северо-западный 4-9 м/сек, местами порывы до 14 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, без осадков. Ночью +4…+6°C, днем +15…+17°C. Ветер северо-западный 4-9 м/сек.
Во вторник, 13 июня, в Свердловской области переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой дождь. Ночью +2…+7°C, местами заморозки до -2°C. Днем +16…+21°C. Ветер северо-западный, западный 3-8 м/сек.
В столице Урала переменная облачность, без осадков. Ночью +5…+7°C, днем +19…+21°C. Ветер северо-западный, западный 3-8 м/сек.
В среду, 14 июня, в Свердловской области переменная облачность, местами небольшой дождь. Ночью +6…+11°C, днем +20…+25°C. Ветер западной четверти 3-8 м/сек.
В уральской столице переменная облачность, без существенных осадков. Ночью +9…+11°C, днем +23…+25°C. Ветер западной четверти 3-8 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В понедельник, 12 июня, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +1…+6°C, местами заморозки до -2°C. Днем +12…+17°C. Ветер северо-западный 4-9 м/сек, местами порывы до 14 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, без осадков. Ночью +4…+6°C, днем +15…+17°C. Ветер северо-западный 4-9 м/сек.
Во вторник, 13 июня, в Свердловской области переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой дождь. Ночью +2…+7°C, местами заморозки до -2°C. Днем +16…+21°C. Ветер северо-западный, западный 3-8 м/сек.
В столице Урала переменная облачность, без осадков. Ночью +5…+7°C, днем +19…+21°C. Ветер северо-западный, западный 3-8 м/сек.
В среду, 14 июня, в Свердловской области переменная облачность, местами небольшой дождь. Ночью +6…+11°C, днем +20…+25°C. Ветер западной четверти 3-8 м/сек.
В уральской столице переменная облачность, без существенных осадков. Ночью +9…+11°C, днем +23…+25°C. Ветер западной четверти 3-8 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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