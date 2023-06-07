Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ненадлежащего содержания памятника в Сухом Логу





– говорится в сообщении СКР. «В социальной сети сообщается о ненадлежащем содержании памятника погибшим героям Великой Отечественной войны "Родина помнит Вас 1941-1945 годы" в городе Сухом Логе Свердловской области»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по информации о ненадлежащем содержании памятника в Сухом Логе и взял расследование на контроль. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.Уточняется, что территория монумента в течение длительного времени приходит в запустение, высеченные на мемориальной доске имена павших солдат стали нечитаемы.