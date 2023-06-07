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Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ненадлежащего содержания памятника в Сухом Логу
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по информации о ненадлежащем содержании памятника в Сухом Логе и взял расследование на контроль. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.
Уточняется, что территория монумента в течение длительного времени приходит в запустение, высеченные на мемориальной доске имена павших солдат стали нечитаемы.
«В социальной сети сообщается о ненадлежащем содержании памятника погибшим героям Великой Отечественной войны "Родина помнит Вас 1941-1945 годы" в городе Сухом Логе Свердловской области»,
– говорится в сообщении СКР.
Уточняется, что территория монумента в течение длительного времени приходит в запустение, высеченные на мемориальной доске имена павших солдат стали нечитаемы.
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