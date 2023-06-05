В Свердловской области утвердили инструкцию по трансплантации органов





– говорится в опубликованном документе «Пациент с инкурабельным поражением головного мозга, подтвержденным данными клинических и инструментальных методов исследований, в состоянии запредельной комы с прогрессирующей отрицательной динамикой витальных функций на фоне максимального объема реанимационных мероприятий рассматривается как потенциальный донор»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области утвердили порядок действий при подборе доноров для трансплантации и изъятия органов. Соответствующий приказ, подписанный свердловским министром здравоохранения, опубликовали сегодня на правовом портале региона.В нем также указано, что пересадкой донорских органов может заниматься только областная клиническая больница № 1, где есть отделение органного донорства. Определять и извлекать органы для трансплантации могут в 38 больницах Свердловской области, 11 из которых находятся в Екатеринбурге.Для них в приказе прописан порядок действий. Помимо них в документе написано, что медицинские учреждения должны обеспечить условия для работы хирургов из первой областной больницы, в том числе предоставить им зал и необходимое оборудование, а также своевременно информировать о потенциальном доноре.К приказу также прилагается инструкция по взаимодействию отделения по координации органного донорства СОКБ № 1 с региональными больницами. Порядок действий указан следующий:1. При поступлении в больницу пациента в крайне тяжелом состоянии с черепно-мозговой травмой или нарушением мозгового кровообращения трансплантационный координатор сообщает в СОКБ №1 о появлении потенциального донора.2. До приезда бригады СОКБ №1 главврач больницы организует обследование потенциального донора, его фармакологическую подготовку и готовит операционную для эксплантации.3. По прибытию бригады СОКБ №1 дается окончательная оценка, является ли пациент потенциальным донором.4. В случае смерти мозга производится эксплантация органов.5. Сотрудники больницы, в которую поступил пациент, в операции участия не принимают.6. После изъятия органов труп донора транспортируется в патологоанатомическое отделение согласно правилам.7. При отсутствии условий для констатации диагноза смерти мозга, условий для эксплантации органов рассматривается возможность для транспортировки потенциального донора в СОКБ № 1 или в межмуниципальные медцентры, где есть необходимые условия.