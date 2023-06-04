Из-за засушливой погоды в уральской столице исчезли комары





– объяснил Василий Пономарев. «Комаров нет, потому что два года в области очень сухо. А комар может развиваться только в воде. Но переживать не стоит. Дожди пройдут, лужи появятся, комары активизируются»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Жители уральской столицы стали замечать, что комаров в городе стало меньше, а в некоторых районах они и вовсе исчезли. Заместитель директора по научной работе Ботанического сада УрО РАН, доктор биологических наук Василий Пономарев объяснил это явление засушливой погодой.Он также заявил, что отсутствие комаров природе ничем не грозит. Лягушки, которые питаются личинками комаров, могут найти себе другой корм.