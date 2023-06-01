Глава Березовского вновь попросил волонтеров помочь в борьбе с пожарами





написал в своем телеграм-канале Евгений Писцов. «12 июня последний день работы курсантов колледжа МЧС на тушении торфяного пожара в Солнечном. Ребята реально вывезли большой объем работы на своих плечах и низкий поклон им за это. С 13 июня у них начинается сессия. Желаю каждому из курсантов успешно пройти все контрольные испытания»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Глава Березовского Евгений Писцов вновь обратился к волонтерам с просьбой помочь в борьбе с пожарами, так как 13 июня у курсантов колледжа МЧС, которые участвуют в тушении пожара в поселке Солнечном, начинается сессия и им нужно будет заняться учебой.Именно из-за того, что курсанты уйдут на сессию, группировка противопожарных сил в Солнечном может сильно поредеть. Поэтому глава округа призывает добровольцев заменить уходящих курсантов. По оценкам специалистов, пожар должны потушить за две недели.Евгений Писцов пишет, что нужны мужчины на полный рабочий день для работы с пожарными стволами, мотопомпами, иногда с бензопилами и лопатами. Со стороны администрации муниципалитета гарантируется обеспечение волонтеров необходимым инвентарем и горячими обедами.Группы будут состоять из пяти человек, и в каждой из них будет старший профессиональный пожарный или лесник. На данный момент требуется порядка 30 добровольцев. Отмечается, что записаться можно на любой день и на любое количество дней.Записаться на тушение торфяного пожара в Солнечном можно в ЕДДС по телефонам 112 или (34369)4-12-00.