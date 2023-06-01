Запрет ездить на электросамокатах ввели на трёх территориях Нижнего Тагила

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Знаки, запрещающие ездить на электросамокатах, появились на трёх участках в Нижнем Тагиле. Теперь самокатчики не смогут покататься на площади Славы и на набережных «Тагильская лагуна» и «Тагильская лагуна-2».Запрет действует не только на электросамокаты, но и на остальные средства индивидуальной мобильности — на гироскутеры, сигвеи, моноколёса. Связано это с участившимися случаями дорожных аварий с участием подобных транспортных средств. Как сообщает информационное агентство Нижнего Тагила «Все новости», в этом году уже успели получить травмы двое местных несовершеннолетних, решивших прокатиться «с ветерком», не рассчитав собственное умение. Есть пострадавшие и среди взрослых самокатчиков.Места для новых запрещающих знаков выбрали наиболее людные в Нижнем Тагиле. И пока знаками и ограничились. Но скоро будут введены штрафы для нарушителей, а «запретные» места начнут проходить с рейдами сотрудники полиции.Новый знак, запрещающий езду на средствах индивидуальной мобильности, в России был узаконен 1 марта 2023 года. Стоит отметить, что запрет не распространяется на велосипедистов.