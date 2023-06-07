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График движения электричек изменится в Свердловской области в июньские праздники

12.24 Пятница, 9 июня 2023
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области с 11 по 13 июня изменится порядок курсирования пригородных поездов. Об этом сообщили в пресс-службе СвЖД.

В понедельник, 12 июня, будут отменены рейсы пригородных поездов, которые курсируют только по рабочим дням. При этом назначат дополнительные рейсы электричек, курсирующих по выходным.

Изменения также затронут пригородные «Ласточки», курсирующие в направлении Нижнего Тагила, Серова, Кузино и Шали.

На 12 июня вместо 11 июня назначены «Ласточки» №7053 сообщением Екатеринбург – Шаля (отправление в 17:58), №7066 Нижний Тагил – Екатеринбург (отправление в 12:13) и №7071 Екатеринбург – Серов (отправление в 17:25).

На 13 июня вместо 12 июня назначены поезда №7054 Шаля – Екатеринбург (отправление в 04:43) и №7072 Серов – Екатеринбург (отправление в 03:18).

Электрички №7055 Екатеринбург – Кузино (отправление в 17:58) и №7067 Екатеринбург – Нижний Тагил (отправление в 17:25) назначены на 11 июня вместо 12 июня.

Поезда №7056 Кузино – Екатеринбург (отправление в 05:40) и №7062 Нижний Тагил – Екатеринбург поедут 12 июня вместо 13 июня.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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