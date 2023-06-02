В Екатеринбурге оштрафовали водителя автобуса, играющего в телефоне во время движения





– добавили в ГИБДД. «Госавтоинспекция обращается к водителям общественного транспорта: помните, что, отвлекаясь на посторонние предметы, ваше внимание от дорожной обстановки значительно уменьшается и риск возникновения ДТП растёт. Нарушая ПДД, вы подвергаете риску не только себя, но и пассажиров, а также других участников дорожного движения»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД привлекли к ответственности водителя автобуса №052, который во время движения увлекательно играл в игру в телефоне, отвлекаясь от управления.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, автоинспекторы установили личность водителя. Им оказался 58-летний мужчина. Его стаж вождения составляет 40 лет, из них 11 лет управления автобусом.Водители привлекли к административной ответственности по статье 12.36.1 КоАП РФ (Нарушение правил пользования телефоном водителем транспортного средства). Санкция этой статье предусматривает штраф в размере 1 500 рублей.