Заморозки ожидаются в Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На следующей неделе в Свердловской области ожидаются заморозки. Об этом сообщила главный синоптик региона Галина Шепоренко.По данным синоптика, 10 июня вероятен небольшой дождь, температура воздуха 18…23°С. Порция свежего северного воздуха поступит в регион 11-12 июня, днем будет прохладно, 11…17°С.В ночь с 12 на 13 июня возможны заморозки: температура +2…+7°С, местами до -1°С.