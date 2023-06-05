Возрастное ограничение 18+
Заморозки ожидаются в Свердловской области
Общество
Фото: Вечерние ведомости
На следующей неделе в Свердловской области ожидаются заморозки. Об этом сообщила главный синоптик региона Галина Шепоренко.
По данным синоптика, 10 июня вероятен небольшой дождь, температура воздуха 18…23°С. Порция свежего северного воздуха поступит в регион 11-12 июня, днем будет прохладно, 11…17°С.
В ночь с 12 на 13 июня возможны заморозки: температура +2…+7°С, местами до -1°С.
По данным синоптика, 10 июня вероятен небольшой дождь, температура воздуха 18…23°С. Порция свежего северного воздуха поступит в регион 11-12 июня, днем будет прохладно, 11…17°С.
В ночь с 12 на 13 июня возможны заморозки: температура +2…+7°С, местами до -1°С.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».