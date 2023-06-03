Потерявшим жилье сотрудникам и пенсионерам ГУФСИН в Сосьве списали долги





– рассказал Александр Левченко. «ПАО "Сбербанк России" было принято решение о списании 100% долга по действующим кредитным договорам 15 сотрудникам, работникам и ветеранам, потерявшим жилье»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Два банка списали долги по кредитным договорам 15 сотрудникам и пенсионерам ГУФСИН, которые потеряли жилье во время масштабного пожара в Сосьве. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщил начальник пресс-службы ГУФСИН Александр Левченко.Кроме этого, ПАО «Сбербанк России» дало отсрочку платежей на один год шести семьям сотрудников ГУФСИН. ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» также оказал помощь в погашении кредита одному работнику.Напомним, что 25 апреля в Сосьве пожар уничтожил более 90 домов, в том числе сгорело лечебно-исправительное учреждение № 23. Сейчас его хотят отстроить заново.