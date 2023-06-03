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Потерявшим жилье сотрудникам и пенсионерам ГУФСИН в Сосьве списали долги
Общество
Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области
Два банка списали долги по кредитным договорам 15 сотрудникам и пенсионерам ГУФСИН, которые потеряли жилье во время масштабного пожара в Сосьве. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщил начальник пресс-службы ГУФСИН Александр Левченко.
Кроме этого, ПАО «Сбербанк России» дало отсрочку платежей на один год шести семьям сотрудников ГУФСИН. ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» также оказал помощь в погашении кредита одному работнику.
Напомним, что 25 апреля в Сосьве пожар уничтожил более 90 домов, в том числе сгорело лечебно-исправительное учреждение № 23. Сейчас его хотят отстроить заново.
«ПАО "Сбербанк России" было принято решение о списании 100% долга по действующим кредитным договорам 15 сотрудникам, работникам и ветеранам, потерявшим жилье»,
– рассказал Александр Левченко.
Кроме этого, ПАО «Сбербанк России» дало отсрочку платежей на один год шести семьям сотрудников ГУФСИН. ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» также оказал помощь в погашении кредита одному работнику.
Напомним, что 25 апреля в Сосьве пожар уничтожил более 90 домов, в том числе сгорело лечебно-исправительное учреждение № 23. Сейчас его хотят отстроить заново.
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