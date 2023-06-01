Прокуратура проверит нижнетагильскую больницу, где 94-летняя пациентка упала с каталки

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила после сообщений в СМИ намерена проверить больницу, в которой 94-летняя ветеран труда упала с каталки и сломала ногу. Сотрудники ведомства уже связались с сыном престарелой женщины.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, ведомство намерено дать оценку соблюдению требований законодательства о здравоохранении при оказании медицинской помощи сотрудниками больницы.Ранее портал URA.RU со ссылкой на сына пострадавшей женщины, писал о том, что 94-летняя пациентка нижнетагильской больницы после падения с каталки получила серьезные травмы, в том числе перелом ноги. По данным мужчины, его мама упала с каталки из-за того, что у нее не было бортиков.