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Прокуратура проверит нижнетагильскую больницу, где 94-летняя пациентка упала с каталки

16.59 Четверг, 8 июня 2023
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила после сообщений в СМИ намерена проверить больницу, в которой 94-летняя ветеран труда упала с каталки и сломала ногу. Сотрудники ведомства уже связались с сыном престарелой женщины.

Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, ведомство намерено дать оценку соблюдению требований законодательства о здравоохранении при оказании медицинской помощи сотрудниками больницы.

Ранее портал URA.RU со ссылкой на сына пострадавшей женщины, писал о том, что 94-летняя пациентка нижнетагильской больницы после падения с каталки получила серьезные травмы, в том числе перелом ноги. По данным мужчины, его мама упала с каталки из-за того, что у нее не было бортиков.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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