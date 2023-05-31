В Екатеринбурге до 30 сентября 2025 года закроют переулок Механический





– отметили в мэрии. «Изменений в схеме движения общественного транспорта не требуется»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге из-за работ по строительству комплекса жилых домов с 19 июня 2023 года по 30 сентября 2025 года закроют движение по переулку Механическому. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.Ограничения будет действовать от улицы Войкова до дома № 18 по переулку Механическому. Автомобилистам предлагают объезжать перекрытие по улицам Каширской, Стачек и Войкова.