В жилом районе «Изумрудный бор» в Екатеринбурге новоселы более 500 квартир получат заветные ключи



Фото: пресс-служба УГМК



Фото: пресс-служба УГМК



Фото: пресс-служба УГМК



Фото: пресс-служба УГМК



Фото: пресс-служба УГМК

Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости

«УГМК-Застройщик» продолжает развивать свой флагманский проект – жилой район комфорт-класса «Изумрудный бор», который расположен на севере Екатеринбурга на пересечении проспекта Космонавтов и улицы Шефской. Накануне сданы в эксплуатацию еще два жилых дома разной этажности: первый достигает 15 и 21 этажа, второй - 22. Их общая площадь составляет около 30 тысяч квадратных метров. В ближайшее время собственники свыше 500 квартир получат уведомления и, после процедуры приемки, получат заветные ключи от квартир.Для жителей нового района предусмотрено все необходимое: продуктовые магазины, медицинская клиника, аптека, кафе, ателье. Скоро здесь откроется большой фитнес-центр с двумя бассейнами. В шаговой доступности расположен торгово-развлекательный центр «VEER Mall» с кинотеатром, множеством магазинов и ресторанов.Во дворах установлены детские комплексы для разных возрастов из лиственницы. На площадках используется геопластика – мягкое резиновое покрытие, которое не только обладает амортизирующими свойствами, но и преображает ландшафт с помощью различных форм – холмов, гротов, горок и других фантазийных объектов. Предусмотрены лаунж-зоны для отдыха с качелями и беседками, бесплатный Wi-Fi. Здесь возведена отдельная воркаут-зона - комплекс уличных тренажеров, площадки для игры в теннис, баскетбола и футбола. А в новой очереди строительства появится первая круглая площадка для панна – разновидности уличного футбола.Застройщик уделил пристальное внимание и транспортной доступности района. По территории проведена первая в России междугородняя скоростная трамвайная линия, которая позволяет добраться до станции метро «Проспект Космонавтов» за 5 минут, а до Верхней Пышмы - за 15.Приятным соседством для жителей станет уникальная экологическая зона - лесопарк «Пышминские озерки», который уже стал востребованным местом для отдыха и занятий спортом. На пересечении проспекта Космонавтов и бульвара Владимира Белоглазова будет разбит новый сквер, где будут посажены ели, лиственницы, яблони, другие деревья и кустарники.Огромным преимуществом для семейных жителей «Изумрудного бора» – близость образовательных и дошкольных учреждений. Кроме того, в ближайшие годы в жилом районе появятся детский сад и школа. Детский сад примет 300 воспитанников, а в сосновом бору появится первая школа на 1100 учеников, которая станет филиалом гимназии «Арт-Этюд», где помимо основного образования будет возможность выбрать дополнительные направления по изучению музыки или живописи. Компания «УГМК-Застройщик» подготовила проектную документацию и передала ее в муниципалитет для дальнейшего строительства объектов.Необходимо отметить, что в 2022 году жилой район «Изумрудный бор» получил престижную премию «Топ ЖК» и по мнению экспертов российской строительной отрасли признан лучшим жилым комплексом-новостройкой в России среди домов повышенной этажности. В настоящее время масштабное строительство района продолжается. По плану на территории 125 гектаров будет построено 13 кварталов, из них под жилую застройку отведено 40 гектаров, объем жилищного фонда составит более 700 тысяч кв. метров. Ожидается, что в «Изумрудном бору» будут жить около 25 тысяч человек.