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К выходным в Свердловской области потеплеет

09.59 Четверг, 8 июня 2023
Общество
Фото: Ольга Кольтенберг
Во второй половине недели в Свердловской области и Екатеринбурга ожидается потепление. Температура воздуха поднимется до +24°С. Возможны кратковременные дожди и грозы.

Сегодня, 8 июня, в регионе облачно с прояснениями, ожидаются кратковременный дождь и гроза. Днем 16…21°С. Ветер северный со скоростью 4-9 м/сек, отдельные порывы до 14 м/сек.

В Екатеринбурге облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Днем 19…21°С. Ветер северный со скоростью 4-9 м/сек.

В пятницу, 9 июня, в области ночью облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 7…12°С, на севере 4…9°С. Днем 17…22°С. Ветер западный, юго-западный со скоростью 3-8 м/сек.

В уральской столице ночью облачно с прояснениями, днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 10…12°С, днем 19…21°С. Ветер западный, юго-западный со скоростью 3-8 м/сек.

В субботу, 10 июня, в Свердловской области ночью переменная облачность, преимущественно без осадков, днем облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь. Ночью 6…11°С, днем 19…24°С, на севере 16-21°С. Ветер западный со скоростью 4-9 м/сек.

В Екатеринбурге ночью переменная облачность, преимущественно без осадков, днем облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Ночью 9…11°С, днем 22…24°С. Ветер западный со скоростью 4-9 м/сек.

Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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17:24 Жителя Нижнего Тагила приговорили к 12 годам колонии за убийство отца «из жалости»
16:57 Мэрия Екатеринбурга закупает подушки и полотенца для пунктов временного размещения
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