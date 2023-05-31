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К выходным в Свердловской области потеплеет
Общество
Фото: Ольга Кольтенберг
Во второй половине недели в Свердловской области и Екатеринбурга ожидается потепление. Температура воздуха поднимется до +24°С. Возможны кратковременные дожди и грозы.
Сегодня, 8 июня, в регионе облачно с прояснениями, ожидаются кратковременный дождь и гроза. Днем 16…21°С. Ветер северный со скоростью 4-9 м/сек, отдельные порывы до 14 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Днем 19…21°С. Ветер северный со скоростью 4-9 м/сек.
В пятницу, 9 июня, в области ночью облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 7…12°С, на севере 4…9°С. Днем 17…22°С. Ветер западный, юго-западный со скоростью 3-8 м/сек.
В уральской столице ночью облачно с прояснениями, днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 10…12°С, днем 19…21°С. Ветер западный, юго-западный со скоростью 3-8 м/сек.
В субботу, 10 июня, в Свердловской области ночью переменная облачность, преимущественно без осадков, днем облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь. Ночью 6…11°С, днем 19…24°С, на севере 16-21°С. Ветер западный со скоростью 4-9 м/сек.
В Екатеринбурге ночью переменная облачность, преимущественно без осадков, днем облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Ночью 9…11°С, днем 22…24°С. Ветер западный со скоростью 4-9 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
Сегодня, 8 июня, в регионе облачно с прояснениями, ожидаются кратковременный дождь и гроза. Днем 16…21°С. Ветер северный со скоростью 4-9 м/сек, отдельные порывы до 14 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Днем 19…21°С. Ветер северный со скоростью 4-9 м/сек.
В пятницу, 9 июня, в области ночью облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 7…12°С, на севере 4…9°С. Днем 17…22°С. Ветер западный, юго-западный со скоростью 3-8 м/сек.
В уральской столице ночью облачно с прояснениями, днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 10…12°С, днем 19…21°С. Ветер западный, юго-западный со скоростью 3-8 м/сек.
В субботу, 10 июня, в Свердловской области ночью переменная облачность, преимущественно без осадков, днем облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь. Ночью 6…11°С, днем 19…24°С, на севере 16-21°С. Ветер западный со скоростью 4-9 м/сек.
В Екатеринбурге ночью переменная облачность, преимущественно без осадков, днем облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Ночью 9…11°С, днем 22…24°С. Ветер западный со скоростью 4-9 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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