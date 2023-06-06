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Мэрия Екатеринбурга закупает подушки и полотенца для пунктов временного размещения
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Администрация Екатеринбурга ищет подрядчика, который поставит подушки и полотенца в пункты временного размещения людей в Железнодорожном районе в случае чрезвычайных ситуаций.
Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок. Мэрия планирует закупить 50 подушек и 100 текстильных полотенец за 32 тысячи рублей. Место поставки товаров – улица Азина, 53.
В документации говорится, что поставщик обязуется поставить подушки и полотенца в рамках оснащения пунктов выдачи средств индивидуальной защиты и пунктов временного размещения населения, пострадавшего в результате ЧС.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 14 июня 2023 года. Срок поставке товаров – в течение семи дней с момента заключения контракта.
Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок. Мэрия планирует закупить 50 подушек и 100 текстильных полотенец за 32 тысячи рублей. Место поставки товаров – улица Азина, 53.
В документации говорится, что поставщик обязуется поставить подушки и полотенца в рамках оснащения пунктов выдачи средств индивидуальной защиты и пунктов временного размещения населения, пострадавшего в результате ЧС.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 14 июня 2023 года. Срок поставке товаров – в течение семи дней с момента заключения контракта.
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