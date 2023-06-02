На центральной площади Екатеринбурга в выходные пройдет традиционная ярмарка

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В центре Екатеринбурга последняя в этом сезоне ярмарка выходного дня состоится 10 и 11 июня. Парковка на площади 1905 году в связи с проведением мероприятия будет закрыта.На ярмарке будут представлены овощи, фрукты и ягоды, мясная и молочная продукция, мармелад, пастила, козинаки и чай. Также посетители смогут приобрести домашнюю утварь, панно и картины, интерьерные корзинки и так далее. Садоводы успеют докупить необходимую рассаду или почвогрунтАвтомобильная парковка на площади 1905 года из-за проведения ярмарки будет закрыта с 00.00 9 июня до 19.00 11 июня.