Более 30 тысяч гектаров леса планируют восстановить в Свердловской области





– пояснил министр природных ресурсов и экологии области Денис Мамонтов. «После лесных пожаров проводится оценка санитарного состояния лесных насаждений и назначение санитарно-оздоровительных мероприятий. Для оценки санитарного состояния проводятся лесопатологические обследования, в ходе которых устанавливается степень повреждения древостоя. В случае если древостой погиб полностью, то назначается сплошная санитарная рубка, при частичной гибели лесных насаждений санитарная рубка проводится выборочно. Деревья можно высаживать сразу после расчистки и подготовки почвы»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

После масштабных природных пожаров в Свердловской области планируют восстановить более 30 тысяч гектаров леса. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона.Специалисты Уральской авиалесоохраны, лесничеств и арендаторы будут проводить лесовосстановительные работы на местах плановых вырубок и участках, пострадавших от природных пожаров.Предполагается, что почти семь тысяч гектаров займут сеянцы сосен и елей. Их высадят и на местах, где ранее полностью погибли деревья. Лесовостановление на таких участках начинается минимум через год после пожаров, так как перед высадкой деревьев площади нужно обследовать и подготовить.Следующие три года после высадки специалисты ухаживают за сеянцами: рыхлят почву и убирают ненужную растительность. В Свердловской области используют собственный посадочный материал, выращенный в питомниках из заготовленных уральских семян. Также регион отправляет свои сеянцы в Мансийский автономный округ и Тюменскую область. В уральских питомниках в этом году засеяно более 20 гектаров.В местах, где рядом сохранились деревья с семенами, проходит естественное лесовосстановление. Специалисты только помогают лесам «омолодиться» – проводят минерализацию почвы, убирая листья и хвою, прореживают молодняк и удаляют растения, мешающие вырасти дереву. Таким образом в 2023 году планируют восстановить почти 22 тысячи гектаров лесных угодий.Около 900 гектаров лесных земель в области подлежат комбинированному лесовосстановлению, когда сочетаются естественный и искусственный методы восстановления лесов.В прошлом году в Свердловской области восстановили около 30,5 тысячи гектаров леса.