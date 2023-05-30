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На трассах Свердловской области улучшили связь

12.23 Среда, 7 июня 2023
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области повысили скорость передачи данных и улучшили качество голосовой мобильной связи на самых популярных автодорогах: ЕКАД, трассах Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов, Екатеринбург – Тюмень, Екатеринбург – Шадринск – Курган и Исинском тракте.

С начала года цифровая экосистема МТС подключила на Екатеринбургской кольцевой автодороге четыре новые базовые станции. Они расположены в районе поселка Мичуринский, СНТ «Берёзка», СНТ «Надежда» и в посёлке Садовом.

На трассе Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов установили четыре новые базовые станции. Одна из них появилась в переулке Суворовском, она позволит автомобилистам, путешествующим в северном направлении, настроить навигационные приложения и скачать музыку в дорогу, а пассажирам – запастись фильмами. Новая антенна в селе Николо-Павловском предназначена для путешествующих из Нижнего Тагила в Екатеринбург. Еще две станции установлены на участке Серовского тракта «Обход Нижнего Тагила».

Новое телеком-оборудование появилось на трассе Екатеринбург – Тюмень, а именно – в поселке Новая Поварня под Екатеринбургом и в поселке Тугулым около границы с Тюменской областью. Базовая станция в Новой Поварне также охватывает и участок автодороги Екатеринбург – Шадринск – Курган.

В первом квартале этого года также построили базовую станцию, работающую в двух диапазонах 3G и 4G, в районе Солодова Лога на Исинском тракте – это популярное у тагильских садоводов направлении

«Лето – период автомобильных путешествий, вылазок на природу и садово-дачных миграций. Поэтому каждый год мы в МТС создаём в прямом и переносном смысле «дорожную карту», помогающую нам ликвидировать «белые пятна» на самых популярных у свердловчан направлениях. Сегодня надёжная связь в пути, это не только вопрос комфорта, но и безопасности путешественников, актуальной информации о пробках, функционирования придорожной инфраструктуры. С начала этого года нам удалось ощутимо повысить качество связи на десяти участках самых востребованных автодорог. Но процесс модернизации сети не останавливается. Полагаю, что до конца года нам удастся построить ещё столько же, или даже больше объектов связи, упрощающих жизнь автомобилистам»,

– рассказал директор филиала МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.


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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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