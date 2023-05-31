От клещей в Свердловской области пострадали почти 13 тысяч человек

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области с начала сезона от укусов клещей пострадали 12 957 человек, в том числе 2 507 детей. Это в 1,36 раза ниже аналогичного периода прошлого года и среднего многолетнего уровня.Как рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора, наибольшее количество пострадавших от клещей зафиксировано в Байкаловском и Слободо-Туринском муниципальных районах, Пышминском, Талицком, Новолялинском, Тугулымском и Тавдинском городских округах, Ирбитском МО, Алапаевском районе, Рефтинском, Карпинске, Дегтярске и Верхотурье. В Екатеринбурге от клещей пострадали 3 735 человек, среди них – 401 ребенок.С предварительным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит» госпитализировано 46 свердловчан, с диагнозом «клещевой иксодовый боррелиоз» – 130 человек.