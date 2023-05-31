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От клещей в Свердловской области пострадали почти 13 тысяч человек

12.28 Вторник, 6 июня 2023
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области с начала сезона от укусов клещей пострадали 12 957 человек, в том числе 2 507 детей. Это в 1,36 раза ниже аналогичного периода прошлого года и среднего многолетнего уровня.

Как рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора, наибольшее количество пострадавших от клещей зафиксировано в Байкаловском и Слободо-Туринском муниципальных районах, Пышминском, Талицком, Новолялинском, Тугулымском и Тавдинском городских округах, Ирбитском МО, Алапаевском районе, Рефтинском, Карпинске, Дегтярске и Верхотурье. В Екатеринбурге от клещей пострадали 3 735 человек, среди них – 401 ребенок.

С предварительным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит» госпитализировано 46 свердловчан, с диагнозом «клещевой иксодовый боррелиоз» – 130 человек.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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