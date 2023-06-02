В «Уралмеханобре» разработали установку для определения стойкости огнеупоров





– отметил старший научный сотрудник лаборатории окускования и физико-механических испытаний «Уралмеханобра» Викентий Меньщиков. – В настоящее время для оценки качества огнеупорных материалов применяют ряд стандартных тестов, которые можно разделить на следующие группы: физические, химические, термомеханические, моделирование и оценка микроструктур. Однако эти тесты не позволяют оценить стойкость огнеупоров к воздействию расплавов различного состава, что особенно важно в цветной металлургии, так как при изменении состава сырья или теплового режима ведения процесса возможно сокращение срока службы огнеупорной футеровки,

Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости

Ученые лаборатории окускования и физико-механических испытаний «Уралмеханобра» создали установку для тестирования огнеупорных изделий в расплавленных средах. Аппарат позволяет оценить качество исследуемых материалов и их стойкость к воздействию расплавов различных составов.С этой задачей способна справиться разработанная в лаборатории «Уралмеханобра» установка. Она позволяет оценить взаимодействие расплава с огнеупорными материалами в условиях контролируемой, вынужденной конвекции расплава.Установка совмещает в себе нагревательную шахтную электропечь с наводимой атмосферой для получения исследуемого расплава и устройство для перемещения образца. Помимо этого, агрегат имеет возможность подключения к ПК для управления и регистрации параметров. Разборная конструкция позволяет оснастить установку дополнительными измерительными датчиками и приборами.