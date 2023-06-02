В Екатеринбурге временно изменится схема движения автобуса №28

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге из-за перекрытия улицы Учителей изменится схема движения автобуса №28. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.С 5 июня по 15 августа из-за модернизации тепловой сети будет закрыто движение транспорта по участку улицы Учителей – от Июльской до Сулимова. Автомобилисты смогут объехать закрытый участок по улицам Учителей, Омской и Сулимова.Автобус № 28 «Радиоколледж – Горбольница №7» в это время будет курсировать следующим образом:- в сторону остановки «Горбольница № 7»: по улицам Уральской – Кондукторской – Омской –Сулимова – далее по маршруту;- в направлении остановки «Радиоколледж»: по улицам Сулимова – Уральской – далее по маршруту.Остановку «Парк Хаус» с улицы Учителей перенесут на улицу Сулимова. Остановка «Учителей» на одноименной улицу временно отменяется.