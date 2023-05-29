Более 100 свердловчан в выходные оштрафовали за нарушение противопожарного режима

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

За минувшие выходные в Свердловской области в отношении нарушителей особого противопожарного режима завели более сотни административных дел. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона.В субботу и воскресенье более 4000 патрульно-подконтрольных групп проводили обходы лесов и въездов в лесопарки, участков вдоль дорог, прибрежных территорий, садовых и дачных участков в поисках нарушителей. Рейды проводились с четырех утра.Вопреки запретам, часть отдыхающих свердловчан пренебрегла правилами безопасности. Так, на территории Бисертского водохранилища девушка и парень выбрались на утреннюю рыбалку и развели костер, чтобы согреться. Штраф за умышленное разведение огня на акватории составил 40 тысяч рублей.В Первоуральске в районе Верхнего пруда пять человек жарили мясо на мангале. На Билимбаевском пруду на шашлыки выбралась большая компания из 15 человек. Подобные нарушения выявили на Белоярском водохранилище и других акваториях области.Житель Бисерти решил приготовить шашлык на мангале на территории своего участка. Его сосед тоже последовал примеру и разжег огонь в мангале. Оба жителя получили штрафы в размере 10 тысяч рублей.Напомним, что за несоблюдение правил пожарной безопасности во время действия особого противопожарного режима предусмотрен административный штраф в размере до двух миллионов рублей в зависимости от степени нарушения. С начала пожароопасного периода в регионе заведено порядка 4000 административных дел в отношении физических и юридических лиц.