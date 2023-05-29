Свердловская область заняла первое место среди регионов УрФО по показателю пятилетней выживаемости онкопациентов





– отметил главный врач областного онкодиспансера Борис Мейлах. «Этому способствовала слаженная работа, как первичного звена здравоохранения (поликлиник по месту жительства), так и специализированной онкологической службы области под руководством министра здравоохранения Свердловской области Андрея Карлова»,





– заявил главврач областного онкодиспансера. «Это очень важный момент, поскольку именно хирургическое удаление новообразования является самым эффективным способом лечения опухолевой патологии. Операционный блок Свердловского областного онкологического диспансера был переведён на работу в две смены, что по итогам года позволило увеличить количество операций на 23%»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Свердловская область вышла на первое место среди регионов УрФО по основному показателю, характеризующему эффективность работы онкологической службы, – пятилетней выживаемости.В пресс-службе Свердловского областного онкологического диспансера «Вечерним ведомостям» сообщили, что данный показатель говорит об увеличении числа радикально вылеченных пациентов, у которых отсутствует рецидив заболевания. В прошлом году пятилетняя выживаемость онкологических пациентов составила 57,8%. Это на 2% больше, чем в 2021 году. По этому критерию Свердловская область опережает Челябинскую и Тюменскую области, Ханты-Мансийский автономный округ, республику Башкортостан и Пермский край, а также приближается к уровню столичных регионов.Всего в Свердловской области на учете состоит более 122 тысяч человек. Благодаря диспансеризации и профосмотрам, количество выявленных на ранних стадиях злокачественных новообразований увеличилось с 55% до 58%. С 2021 года в онкодиспансере работает Центр онкодерматологии, где пациентам за одно посещение проводится диагностика и выбирается метод лечения. С прошлого года этот опыт был транслирован на филиалы в Нижнем Тагиле и Каменск-Уральском. За год через Центры онкодерматологии прошло около 16,5 тысяч пациентов.Главврач СООД Борис Мейлах заявляет, что залогом эффективного лечения онкопациентов является комплексный подход. Он реализуется за счет проведения каждому пациенту мультидисциплинарного консилиума, на котором как минимум три специалиста – онколог-хирург, онколог-химиотерапевт, онколог-радиотерапевт – совместно разрабатывают тактику лечения пациентов. Такой подход позволяет сформировать индивидуальный план лечения на основе федеральных клинических рекомендаций.По словам Мейлаха, с начала прошлого года в Свердловском онкодиспансере начали совершенствовать оказание хирургической помощи и снижение сроков ожидания оперативного лечения.Теперь срок ожидания госпитализации для оказания плановой хирургической помощи сократился до 2-3 недель. Работу в этом направлении планируют продолжить. Уже произведена реконструкция одного из корпусов диспансера для открытия нового центрального стерилизационного отделения. Открытие состоится в июне и позволит увеличить пропускную способность стерилизации инструментов и материалов для большего числа операций. Также заключен договор на ремонт операционного блока. После его реконструкции в ноябре откроют 10 новых операционных залов. Ожидается, что количество операционных, закрепленных за каждым онкологическим отделением, увеличиться вдвое, а очередность на оперативное лечение не будет превышать семи дней.Помимо этого, в онкодиспансере внедряются методы малоинвазивной хирургии – лапароскопические и эндоскопические операции. С 2019 по 2022 годы установлено десять эндовидеоскопических комплексов для выполнения лапароскопических операций с технологией 3D-визуализации. Это позволило увеличить количество лапароскопических операций до 2300, а также сократить время послеоперационной реабилитации и общее время пребывания пациента в клинике.