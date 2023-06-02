За выходные в Екатеринбурге задержали шесть пьяных водителей

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге автоинспекторы со 2 по 4 мая проводили массовые проверки водителей. За три дня задержаны шесть пьяных водителей.В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга «Вечерним ведомостям» рассказали, что еще девять автолюбителей привлечены к административной ответственности за отказ от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения. В отношении пяти водителей решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное пьяное вождение.Также задержаны 11 водителей без прав и два автомобилиста, лишенные права управления ТС.