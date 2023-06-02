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За выходные в Екатеринбурге задержали шесть пьяных водителей

15.51 Понедельник, 5 июня 2023
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге автоинспекторы со 2 по 4 мая проводили массовые проверки водителей. За три дня задержаны шесть пьяных водителей.

В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга «Вечерним ведомостям» рассказали, что еще девять автолюбителей привлечены к административной ответственности за отказ от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения. В отношении пяти водителей решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное пьяное вождение.

Также задержаны 11 водителей без прав и два автомобилиста, лишенные права управления ТС.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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