Коммунальщики ликвидируют последствия грозы в Екатеринбурге

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Из-за вчерашней грозы в Екатеринбурге упали четыре дерева и вышли из строя 57 светофоров. Коммунальщики ликвидируют последствия непогоды.В пресс-службе мэрии рассказали, что в городе упало четыре дерево: в Кировском, Ленинском и Чкаловском районах. Сейчас обрушившиеся стволы и ветки с улиц уже убрали. Также коммунальщики провели чистку дождеприёмников от смытого мусора и травы.57 светофоров вышли из строя из-за ураганного ветра и грозы. На данный момент на 11 объектах ведутся работы по восстановлению внешнего электроснабжения, остальные светофоры работают в штатном режиме.Всего за выходные с улиц Екатеринбурга вывезли более 313 тонн грязи и мусора. Для промывки дорог использовано 4 332 кубометра воды. В уборке города было задействовано 544 спецмашины и 942 рабочих.Сегодня коммунальщики продолжат уборку. На улицы Екатеринбурга выйдет 419 рабочих, будет задействовано 164 единицы спецтехники.