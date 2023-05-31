Участок трассы Пермь – Екатеринбург ночью перекроют

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня ночью на трассе Пермь – Екатеринбург закроют движение транспорта на путепроводе на 285-м километре.В Уралуправтодоре «Вечерним ведомостям» сообщили, что в ночь на 6 июня на этом участке будут проводиться работы по демонтажу балок пролетного строения. Движение транспорта перекроют на 15 минут ориентировочно в 01.00 и 03.00.Напомним, что в Свердловской области проходит капитальный ремонт трассы Пермь – Екатеринбург на участке длиной более 100 километров – со 187-го километра в Ачитском городском округе до 326-го километра возле Первоуральска. Работы продлятся до 2024 года.