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Участок трассы Пермь – Екатеринбург ночью перекроют
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Сегодня ночью на трассе Пермь – Екатеринбург закроют движение транспорта на путепроводе на 285-м километре.
В Уралуправтодоре «Вечерним ведомостям» сообщили, что в ночь на 6 июня на этом участке будут проводиться работы по демонтажу балок пролетного строения. Движение транспорта перекроют на 15 минут ориентировочно в 01.00 и 03.00.
Напомним, что в Свердловской области проходит капитальный ремонт трассы Пермь – Екатеринбург на участке длиной более 100 километров – со 187-го километра в Ачитском городском округе до 326-го километра возле Первоуральска. Работы продлятся до 2024 года.
В Уралуправтодоре «Вечерним ведомостям» сообщили, что в ночь на 6 июня на этом участке будут проводиться работы по демонтажу балок пролетного строения. Движение транспорта перекроют на 15 минут ориентировочно в 01.00 и 03.00.
Напомним, что в Свердловской области проходит капитальный ремонт трассы Пермь – Екатеринбург на участке длиной более 100 километров – со 187-го километра в Ачитском городском округе до 326-го километра возле Первоуральска. Работы продлятся до 2024 года.
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