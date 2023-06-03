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Парк имени Энгельса в Екатеринбурге планируют благоустроить ко Дню города

11.56 Понедельник, 5 июня 2023
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге парк имени Энгельса планируют благоустроить ко Дню города. При этом новые деревья и кустарникам там высадят, предположительно, только в сентябре. Связано это с жарким и сухим летом. Об этом во время брифинга рассказала председатель комитета благоустройства администрации города Тамара Благодаткова.

Напомним, что директор «УГМК-Агро» Илья Бондарев на заседании Совета неравнодушных горожан представил проект благоустройства парка Энгельса.

По словам Благодатковой, проект базируется на основе проекта, разработанного институтом архитектуры и строительства УрФУ в 2019 году. В новом проекте сохранена дорожно-тропивочная сеть, но предусмотрены пандусы со стороны улицы Малышева для маломобильных горожан и мам с колясками, ремонт пандуса со стороны улицы Бажова, а также увеличение площадки для спортивных занятий.

Председатель комитета благоустройства отметила, что в 2019 году в парке была проведена инвентаризация деревьев. При инвентаризации определялось состояние зеленых насаждений. Были даны рекомендации: 51 дерево удалить, некоторые деревья обрезать. Но с 2019 года прошло уже много времени.

«Этот парк содержит муниципальное учреждение. В 2022 году в муниципальном учреждении готовилось муниципальное задание на 2023 год. Часть работ была включена в задание. Пока мы еще не знали, будут ли какие-то работы по благоустройству. Весной этого года муниципальное учреждение приступило к выполнению работ. В основном это обрезка сухих ветвей, частично было удаление деревьев, которые потеряли декоративную ценность. 20 деревьев убрали, 140 деревьев обрезали. Эти работы сделаны в рамках уходных работ. Сейчас никакие работы с зелеными насаждениями не будут вестись. Будут проводиться работы только по досадке зеленых насаждений»,

– заявила Тамара Благодаткова.


Планируется высадить новые деревья и кустарники, которые цветут: яблони, липу, рябину, черемуху, сирень, боярышник, рогозу.

Сейчас благотворитель будет заниматься работами, связанными с «чистым видом благоустройства». Работы по посадке зеленых насаждений, учитывая жаркое и сухое лето, решено пока отложить.

«Мы не хотим рисковать деревьями, которые будут привезены. Посадим их в сентябре, когда все деревья подготовятся к зимнему периоду. Для них это будет безопасный переезд на новое место жительство»,

– сообщила Благодаткова.


Благоустройство дорожек, устройство освещение, расстановка малых архитектурных форм и детского игрового оборудования будут завершены до Дня города. В полной же мере парк заработает, когда будут высажены деревья.

Проект благоустройства парка имени Энгельса опубликован на портале екатеринбург.рф

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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